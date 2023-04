Sous le feu à Khartoum, les civils soudanais se réfugient où ils peuvent. Les affrontements entre l'armée du général Al-Burhane et la milice paramilitaire du général Hemedti ont déjà fait 180 morts, lundi 17 avril.

L'aéroport de Khartoum bombardé à l’arme lourde, des avions sont en feu. Troisième jour de guerre ouverte dans la capitale du Soudan. Frappes aériennes et tirs constants d’armes automatiques. Les Soudanais fuient ou se terrent dans les sous-sols. Déjà 180 morts civils et militaires. Les rues sont désertées et livrées à une guerre entre deux hommes, l'actuel chef des armées et le leader ultra puissant d'un groupe de mercenaires. En 2021, ils font ensemble un coup d'État. Ils empêchent le transfert du pouvoir aux civils malgré les protestations de milliers de Soudanais.

Pénurie de poches de sang

Aujourd'hui, ce sont ces deux ex alliés qui se font la guerre. "C'est un peu deux crocodiles dans le même marigot. Il faut que l’un des deux mange l’autre. Ce n'est pas tellement le pouvoir pour diriger un État, c'est l'argent, les richesses du Soudan", explique Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS. Les deux hommes prétendent tous les deux, lundi 17 avril au soir, avoir pris le contrôle de sites stratégiques. Deux hôpitaux ciblés par des tirs de roquettes ont dû être évacués et les poches de sang manquent pour soigner les 1 800 blessés.