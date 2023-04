Eurozapping : un opposant russe condamné, grosse prise de cocaïne en Sicile

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 17 avril.

En Russie, peine maximale pour un opposant. Son crime, avoir critiqué le régime de Vladimir Poutine et l'invasion en Ukraine. Vladimir Kara-Murza vient d'être condamné à 25 ans de prison pour haute trahison dans une colonie pénitentiaire à régime sévère. Pas de quoi le décourager selon son avocate : "Quand il a entendu le verdict, il a dit que ça fait grandir son estime personnelle, qu'il a fait ce qu'il fallait et a eu la peine maximale pour avoir agi en tant que citoyen et patriote". Une sentence immédiatement critiquée par l’Union européenne. Les ambassadrices britannique et américaine ont elles aussi dénoncé un simulacre de justice.

Deux tonnes de cocaïne saisies au large de la Sicile

En Pologne, un bras de fer avec l’Union européenne autour du blé ukrainien. Depuis samedi, la Pologne et la Hongrie interdisent toute importation ou transit de blé ukrainien. Une réponse aux manifestations des agriculteurs qui n'arrivent plus à vendre leurs récoltes, étranglés par l'arrivée massive de produits moins chers. L’Union européenne a condamné cet embargo, la Pologne fait marche arrière. "Des pourparlers sont en cours avec la partie ukrainienne pour régler cette affaire", a déclaré Robert Telus, ministre de l’Agriculture polonais. L’Union européenne pourrait accorder de nouvelles subventions pour compenser les manque-à-gagner et débloquer la situation.

En Italie, deux tonnes de cocaïne découvertes en pleine mer. Répartie en 1 600 paquets bien étanches, cette cargaison a été larguée au large de la Sicile et repérée en avion par la brigade financière, qui a récupéré le magot. "La drogue provient sans doute d'Amérique du sud. Un lieu qui produit traditionnellement la cocaïne", a ainsi expliqué le colonel de la garde financière de Catane (Italie). Une jolie prise d'au moins 400 millions d'euros.