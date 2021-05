Vrai ou Fake : les théories du complot et le génocide des Tutsi au Rwanda

Emmanuel Macron est au Rwanda, jeudi 27 mai, pour une visite hautement symbolique après plus de 25 ans de tensions diplomatiques liées au rôle de la France dans le génocide de 1994. Ce génocide a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, essentiellement des Tutsi, entre avril et juillet 1994.