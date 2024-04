Leiny Munyakazi, rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis, livre son témoignage jeudi 11 avril dans le Talk de franceinfo alors que se tenaient au Rwanda dimanche la 30e commémoration du massacre.

"En 1990, l'attaque du FPR fut très dure pour les Tutsis : on a mis en prison 5 000 d'entre eux, soi-disant parce qu'ils étaient complices des rebelles...", explique Leiny Munyakazi, rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis, jeudi 11 avril dans le Talk de franceinfo alors que le Rwanda commémorait dimanche 7 avril le génocide des Tutsis qui s'est déroulé en 1994 et lors duquel un million de personnes ont été assassinées en une centaine de jours.

Avant 1994, des emprisonnements et des assassinats

"Dès lors, poursuit Leiny Munyakazi, les Tutsis n'ont pas eu de répit. C'étaient les prisons, c'étaient les tueries. On était vraiment très menacés depuis 1992. Et très sérieusement dans la capitale, Kigali. On tuait les gens, on les assassinait, ou on les emprisonnait. C'était déjà une période très dure avant 1994, avant le génocide. "

