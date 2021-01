Présidentielle en Ouganda : Facebook ferme les comptes de responsables gouvernementaux

Facebook a fermé ces derniers jours les comptes de plusieurs responsables gouvernementaux ougandais accusés d'interférences dans le débat public à l'approche de l'élection présidentielle du jeudi 14 janvier, a indiqué lundi 11 janvier le géant américain dans un courriel à l'AFP. L'Ouganda organise une élection présidentielle dans un climat tendu, opposant notamment le président sortant Yoweri Museveni, 76 ans dont 35 à la tête du pays, à une star de la chanson devenue député, Bobi Wine, 38 ans.

"Ils utilisaient de faux comptes ou des comptes dupliqués pour gérer des pages, commentaient le contenu d'autres personnes, se faisaient passer pour des utilisateurs, partageaient des contenus dans des groupes pour les faire apparaître plus populaires qu'ils n'étaient", a précisé Kezia Anim-Addo. "Etant donné l'imminence de l'élection en Ouganda, nous avons réagi rapidement pour enquêter et faire tomber ce réseau. Nous avons découvert que ce réseau était lié au Groupe d'interaction des citoyens avec le gouvernement du ministère de l'Information (...) en Ouganda", a précisé Facebook.

Le conseiller en communication du président Yoweri Museveni, Don Wanyama, qui fait partie des personnalités dont les comptes Facebook et Instagram ont été fermés, a accusé à son tour le géant américain de vouloir influer sur le cours de la présidentielle. "Honte aux forces étrangères qui pensent qu'elle peuvent installer un régime fantoche en Ouganda en désactivant les comptes en ligne des partisans du NRM", le parti au pouvoir, a-t-il réagi. "Vous ne vous débarrasserez pas du président Museveni."

Shame on the foreign forces that think they can aid and plant a puppet leadership on Uganda by disabling online accounts of @NRMOnline supporters. You can take away your platforms, you won't take away @KagutaMuseveni votes.#IWillVoteM7#SecuringYourFuture pic.twitter.com/70wan34jAb