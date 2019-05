Malawi et élections: fiche d'identité

Petit pays enclavé d'Afrique australe, le Malawi, dont le président Peter Mutharika brigue un second mandat, est essentiellement agricole et l'un des plus pauvres au monde.

Une agricultrice verse du pesticide sur son champ de maïs dans le district de Chikwawa (est du Malawi) le 19 mars 2019. Le Malawi est un pays essentiellement agricole. (REUTERS - ELDSON CHAGARA / X01723)