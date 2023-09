Séisme au Maroc : un tremblement de terre imprévisible et dévastateur

Durée de la vidéo : 5 min.

Article rédigé par franceinfo - S.Chironi France Télévisions

Le séisme qui a fait pour l’instant plus de 2 700 morts était imprévisible et dur à anticiper. Le point avec Badaoui Rouhban, expert séisme et prévention catastrophes naturelles sur le plateau du 19/20 info, lundi 11 septembre.

"Il est impossible de prédire l’heure et le jour d’un séisme. On peut dire qu’une zone peut être sujette à des tremblements de terre d’une telle magnitude, mais on ne peut jamais savoir quand cela se produira (…) le séisme qui s’est produit est dans une zone où il peut y avoir ce tremblement de terre. Il y en a certainement eu un pareil il y a 140 ans", avance Badaoui Rouhban, expert en séisme.

Séisme dit superficiel Interrogé sur comment se sont déroulés les secousses, l’expert en séisme indique qu’il y a "eu une propagation énorme à 10 à 15 kilomètres en profondeur sous la surface du sol. C'est ce qu’on appelle un séisme superficiel, les ondes sismiques vont se propager très vite et vont casser tout ce qui est sur leur chemin, y compris tout le bâti. Cela même a été ressenti loin de là, à Marrakech, mais aussi dans d’autres pays", poursuit-il. "Il s’agit d’une magnitude de 7, mais il y a une autre échelle dont on ne parle pas beaucoup, celle des intensités. On peut qualifier cette intensité de 9 à 10, c’est désastreux", conclut Badaoui Rouhban.