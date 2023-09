Séisme au Maroc : le pays aura besoin de "plus d'aide et dans la durée", estime Nathalie Loiseau

Nathalie Loiseau, députée européenne, est l'invitée du 19/20 info, en direct de Strasbourg. L'ancienne ministre des Affaires européennes commente la non-réponse du Maroc à la proposition d'aide française.

"C'est normal qu'un pays souverain, au tout début d'une catastrophe comme celle qui vient de se passer, veuille agir dans l'ordre. Le Maroc est un pays organisé. On voit que la protection civile marocaine est présente sur place, les forces armées marocaines sont présentes sur place, là où il est possible d'aller. Ce qui n'est pas simple, car on voit aussi que ce sont des villages de montagne, où les routes se sont souvent effondrées", déclare Nathalie Loiseau, en direct de Strasbourg, lundi 11 septembre.

"Pas un concours de beauté"

"Il ne servirait pas à grand-chose dans l'immédiat d'avoir trop de monde. Ce n'est pas un concours de beauté un sauvetage pour des personnes qui sont ensevelies par un tremblement de terre. Mais on sait aussi que le Maroc va avoir besoin d'aide, plus d'aide et dans la durée. De l'aide médicale (…), de l'aide à la reconstruction (…) et là, j'espère que vraiment que les susceptibilités, les brouilles, dont on a parlé, on les transcende, on passe au-dessus, parce que nous sommes deux pays qui avons une histoire commune…", affirme la députée européenne.