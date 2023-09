Séisme au Maroc : les sauveteurs français prêtent main-forte à Ouirgane

Au sud-ouest de Marrakech, dans la zone autour de l'épicentre du séisme, des villages entiers ont été dévastés. À Ouirgane, l'envoyée spéciale de France info, Lise Vogel a pu constater la présence de plusieurs secouristes français, lundi 11 septembre.

Au milieu des ruines du village de Ouirgane, au sud-ouest de Marrakech (Maroc), l'envoyée spéciale de France info, Lise Vogel se trouve aux côtés des sauveteurs français, lundi 11 septembre. "Il y a ici énormément de secouristes, et malheureusement jusqu'ici, ils ne trouvent que des cadavres dans les décombres. Même s'ils continuent à travailler d'arrache-pied pour trouver des survivants, et avec eux, nous avons rencontré des secouristes français", affirme la journaliste. "Ces derniers sont bénévoles d'une association et ont tous une formation de pompier et sont présents avec leur chien", précise-t-elle.



"Encore beaucoup de travail"

"Il reste encore beaucoup de travail. Ce village est très difficile d'accès. La route de montagne est, par endroit, effondrée. Il faut donc faire très attention, et les secours sont déjà bien présents sur place, même s'il en faudrait davantage pour aider tous les habitants", conclut Live Vogel.