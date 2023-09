Chili : la figure de Pinochet divise toujours la société

Il y a tout juste 50 ans, le général Pinochet s’emparait du pouvoir au Chili. Le point avec Joanna Sitruk, journaliste à France 24.

"C’est Pinochet qui a renversé le président de gauche Salvador Allende, démocratiquement élu trois ans plus tôt. C'est lui qui a instauré la dictature au Chili, qui ne prendra fin que 17 ans plus tard. C'est une période très difficile pour le pays, qui continue d’avoir un impact sur la population. La constitution en vigueur est toujours celle adoptée sous Pinochet. Le président actuel doit composer avec une extrême-droite de plus en plus présente, et une société très divisée sur la dictature", précise Joanna Sitruk, lundi 11 septembre.

Un personnage qui divise

Car malgré le temps qui passe, le visage de Pinochet continue de diviser. "Il m’inspire de la répulsion et du malaise", avance une Chilienne. "Je ne pense pas que le coup d’État ait été une chose mauvaise", le contredit un autre riverain. 17 années de dictatures ont suivi, avec 3 200 assassinats. Aujourd'hui, la figure est loin d’être unanimement condamnée, et il continue même d’inspirer. Selon une récente enquête, 36% des Chiliens estime qu’il a libéré le pays du marxisme.