Séisme au Maroc : la médina de Marrakech meurtrie

La médina de Marrakech, cœur historique de la ville, a été particulièrement touchée par le séisme qui a frappé le pays dans la soirée du vendredi 8 septembre. Reportage dans ce quartier, où l'aide peine à arriver.

Au lendemain du séisme qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre, on voit le long de la route qui mène de l'aéroport à Marrakech des bâtiments fissurés, défigurés. Un restaurant historique de la médina est à terre. Depuis le séisme, un vieil homme n'a pas réussi à trouver le sommeil, traumatisé. Il raconte avoir vu trois personnes mourir devant ses yeux. "Ici dans la médina, le cœur historique de Marrakech, on voit désormais des gens qui dorment dans la rue, au pied des immeubles effondrés", raconte Alexandra Lay, envoyée spéciale au Maroc.

L'eau est rationnée

Une mère de famille s'est sauvée de justesse avec sa fille de cinq ans. Elles n'ont plus rien. L'aide peine à arriver. L'eau est rationnée, et les rares distributions d'aide alimentaire sont source de disputes et de colère. "Il n'y a pas d'aide, les gens sont morts, on n'a rien à manger depuis hier, les gens dorment dans la rue", fustige une habitante.