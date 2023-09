Séisme au Maroc : pourquoi le tremblement de terre a-t-il été si violent ?

Présent sur le plateau du 20 Heures, samedi 9 septembre, le journaliste Julien Nény revient sur le séisme qui a frappé le Maroc la veille. Il explique pourquoi ce tremblement de terre a été si violent.

La magnitude du séisme qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre a été mesurée à 6,8 sur l'échelle de Richter. Le Maroc fait-il figure de zone sismique particulière ? "L'épicentre du séisme a été repéré à 70 kilomètres au sud de Marrakech, en plein dans une zone très montagneuse qu'on appelle le Haut Atlas. Et le Haut Atlas, comme le reste du Maroc d'ailleurs, se situe à proximité de la frontière qui sépare deux plaques tectoniques très importantes : au Sud, la plage Afrique, et au Nord, la plaque Eurasie", indique le journaliste Julien Nény, présent sur le plateau du 20 Heures, samedi.





"Deux phénomènes se sont conjugués"

"Ce qui s'est passé cette nuit, c'est que ces deux plaques se sont chevauchées l'une sur l'autre. C'est ça qui a fait trembler la terre au Maroc et qui a déformé la zone du Haut Atlas", poursuit le journaliste, ajoutant que "ce n'est pas la première fois que ça arrive au Maroc". Comment expliquer la violence de ce séisme ? C'est "essentiellement parce que deux phénomènes se sont conjugués", précise Julien Nény. Il y a, d'un côté, la magnitude du séisme, et de l'autre, la profondeur du séisme qui a été mesurée à 10 à 20 km sous la terre. Or, "moins le tremblement de terre est profond, plus celui-ci est ravageur", précise le journaliste.