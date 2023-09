Coupe du monde de rugby : boissons, pizzas... Les bonnes affaires de l'événement sportif

À l’occasion de France - Nouvelle-Zélande pour le lancement de la Coupe du monde de rugby, les terrasses ont fait le plein. L’événement est une bonne nouvelle pour les propriétaires de bars et enseignes de restauration.

Elle accompagne presque tous les soirs de match et s’apprécie encore mieux avec la victoire. Les verres de bière étaient presque dans toutes les mains des supporters toulousains venderdi soir. Pour étancher leur soif, ce bar a dû anticiper. “On a pris 360 litres en plus parce que les matchs de rugby, ça donne soif et parce que s’il y a victoire, il faut que ça se fête”, a déclaré le gérant. À six euros la pinte, les verres défilent, avec modération tout de même.

Tout le secteur de la restauration en profite

Les serveurs aussi sont au taquet, la Coupe du monde s’annone juteuse. Bilan hier soir : 2 000 litres de bière vendus, deux fois plus que d’habitude. Et c’est tout le secteur de la restauration qui se frotte les amins. Devant le magasin d’une grande enseigne en région parisienne, c’est le va-et-vient des livreurs. De belles soirées en perspective jusqu’au 28 octobre, date de fin de la Coupe du monde. L’événement doit générer autour de deux milliards d’euros de retombées économiques indirectes