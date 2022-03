Guerre en Ukraine : le diffuseur sud-africain Multichoice suspend RT sur l'Afrique

Le diffuseur satellite sud-africain Multichoice a annoncé jeudi 3 mars la suspension de la diffusion du média russe RT (Russia Today) sur son service panafricain DStv service, à la suite des sanctions imposées par l'Union européenne. "Russia Today (canal 407) ne sera plus retransmis sur la plateforme DStv jusqu'à nouvel ordre", a annoncé un communiqué de Multichoice. "Les sanctions imposées à la Russie par l'Union européenne ont conduit le distributeur mondial à cesser la livraison du service satellite à tous les fournisseurs", a expliqué le diffuseur sud-africain. Les Africains qui veulent regarder RT trouvent sur leur écran un simple message expliquant que "la chaine que vous essayez de regarder n'est pas diffusée en ce moment". Le service DStv de Multichoice est diffusé dans toute l'Afrique subsaharienne et compte quelque 20 millions d'abonnés payants. Une autre plateforme sud-africaine, TelkomONE, a également suspendu la diffusion de RT.

Softpower

Russia Today a commencé à lorgner vers l'Afrique dès fin 2018, avec pour objectif de concurrencer France Médias Monde (FMM), notamment France 24 et RFI. En Afrique du Nord, RT France est diffusée via Yahlive, une coentreprise de réception directe lancée par l’européen SES et l’émirati Al Yah Satellite communications. Elle est, à ce jour, toujours dans le bouquet de Yahlive. "Derrière la France, les trois pays dans lesquels nous avons le plus d’abonnés Facebook (plus d’un million au total) sont, dans l’ordre, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Pour l’année 2018, je peux vous dire que près de 30% des abonnés à notre page Facebook étaient basés dans ces trois pays", expliquait Xenia Fedorova, présidente et directrice de l’information de RT France, à Jeune Afrique. Pour expliquer son offensive en Afrique francophone, la chaîne est partie du constat qu'il y a 300 millions de francophones dans le monde, dont 60% vivant en Afrique.

"Désinformation"

L'UE a interdit le 2 mars la diffusion des médias russes RT et Sputnik, considérés comme des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Le réseau social Twitter a à son tour bloqué les comptes des médias russes RT et Sputnik dans l'Union européenne. Il est désormais impossible de consulter les différents comptes Twitter de RT et Sputnik. Quand on essaie, la mention "Compte à accès restreint" s'affiche. Facebook et Instagram (groupe Meta) avaient annoncé le 28 février qu'ils bloquaient dans les pays de l'UE les contenus publiés par RT et Sputnik, suivis par YouTube.