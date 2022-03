Guerre en Ukraine : les médias russes RT et Sputnik officiellement interdits dans l'Union européenne

Les contenus de Sputnik et des chaînes de RT (ex-Russia Today) en anglais, allemand, français et espagnol ne pourront plus être diffusés sur les réseaux de télévision et sur internet, selon cette décision publiée au Journal officiel de l'UE.

L'interdiction de diffusion dans l'Union européenne des médias russes RT et Sputnik, considérés comme des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, est entrée en vigueur mercredi 2 mars. Chaque Etat membre, via son autorité de régulation des médias et ses opérateurs télécoms, est chargé de faire respecter cette interdiction, qui risque toutefois de faire l'objet de recours en justice.

"Actions de propagande" et "déformation des faits"

Les contenus de Sputnik et des chaînes de RT (ex-Russia Today) en anglais, allemand, français et espagnol ne pourront plus être diffusés sur les réseaux de télévision et sur internet, selon cette décision publiée à la mi-journée au Journal officiel de l'UE. RT et Sputnik sont les "canaux" des "actions de propagande" et "de déformation des faits" de la Russie, qui "menacent directement et gravement l'ordre et la sécurité publics de l'Union", écrivent les Vingt-sept.

Avant même son entrée en vigueur officielle, des géants de l'internet avaient pris les devants : Facebook et Instagram (groupe Meta) avaient annoncé lundi qu'ils bloquaient dans les pays de l'UE les contenus publiés par RT et Sputnik, suivis mardi par YouTube.