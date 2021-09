Un soldat français a été tué au Mali lors d'un combat contre un groupe armé terroriste, annonce l'Elysée

Le caporal-chef Maxime Blasco a été tué au Mali lors d'un combat contre un groupe armé terroriste, a annoncé l'Elysée vendredi 24 septembre. Ce soldat français faisait partie du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces. "Il lui avait conféré la médaille militaire, le 18 juin dernier, pour la valeur exceptionnelle de ses services", rappelle la présidence de la République.

"Le chef de l’Etat adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances et les assure de la solidarité de la Nation dans ces douloureuses circonstances", précise le communiqué. Emmanuel Macron "exprime également son soutien aux hommes et aux femmes de son régiment." Le chef de l'Etat réaffirme par ailleurs "la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme."

Sur le terrain, la situation sécuritaire reste délétère malgré la présence des forces françaises depuis huit ans et la récente "neutralisation" de plusieurs chefs jihadistes de premier rang ces derniers mois. Le groupe Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) est "capable de se reconstituer", avait récemment prévenu le commandant de l'opération Barkhane.

"Je m'incline devant son courage", salue Florence Parly

Florence Parly, la ministre des armées, a adressé sur Twitter un message de condoléances à "sa famille, à ses frères d'armes", ainsi qu'à "nos armées endeuillées". "Je m'incline devant son courage, son engagement profond au service du pays", a-t-elle également ajouté.

Le chef d'état-major de l'armée de Terre a lui aussi fait part de sa "profonde tristesse", en partageant une photo de Maxime Blasco.