Un régiment de Gap rend hommage aux militaires morts au Mali

Le pays entier se mobilise pour honorer la mémoire des soldats morts au Mali. Un hommage national aura lieu lundi 2 décembre. D'ici là, dans les Hautes-Alpes, le quatrième régiment de chasseurs de Gap se recueille devant les photos de leurs frères d'armes récemment décédés. Ils ont perdu quatre camarades lundi et l'émotion reste parfois difficile à contenir.

"Un plaisir de côtoyer cette personne"

Parmi les militaires, certains se souviennent notamment d'Antoine Serre, 22 ans et mort lundi 25 novembre lors de sa première opération extérieure. "Il avait toujours le sourire, toujours volontaire, toujours la patate, toujours la banane et ça c'était un plaisir de côtoyer cette personne", se remémore Thibault Senra, membre de ce régiment. Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu fait partie des victimes. "Quand je repartirai au Mali, forcément je repenserai au capitaine qui était pour moi un frère et un père à la fois", assure Benjamin Dirat, qui était parti en expédition avec lui par le passé.

Le JT

Les autres sujets du JT