Mali : la France remplacée par la Russie

De plus en plus de paramilitaires pro-russes de la société Wagner seraient présents au Mali. Les Russes vont-ils remplacer les Français au Mali ? Nicolas Bertrand, le correspondant de France Télévisions en Afrique, apporte des éléments de réponse.

Au niveau de la population malienne et dans le cœur des Maliens, les Russes ont déjà remplacé les Français. "C'est quelque chose qui m'a surpris profondément. Mais à Bamako, vous ne trouvez pas une seule personne qui vous dit 'non, attendez, il faut que les soldats français restent pour protéger le pays'", rapporte Nicolas Bertrand, correspondant pour France Télévisions en Afrique. Pour les Maliens, rien n'a changé depuis l'arrivée des Français au sein du pays, il y a neuf ans.

Plus de 1000 membres du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali

"Les Maliens veulent se tourner vers autre chose. Et autre chose c'est la Russie qui passe un peu comme la solution providentielle. Même si on sait qu'il y a beaucoup de manipulation à ce niveau-là. Au niveau militaire, les Français ont évacué plusieurs bases dans le centre et le nord du Mali. Eh bien dans celle de Tombouctou, des instructeurs russes ont déjà remplacé les Français, quelques jours, quelques semaines seulement après leur départ", ajoute Nicolas Bertrand, journaliste pour France Télévisions. Il ajoute qu'il devrait y avoir plus de 1000 membres du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali dans les prochaines semaines.