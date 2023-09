Inondations en Libye : plus de 3 800 morts à Derna

Les habitants de Derna, en Libye, organisent des inhumations à la hâte après les inondations qui ont fait plus de 3 800 morts dans la ville, selon un dernier bilan. Il resterait encore des centaines, voire des milliers de cadavres sous la boue.

À (Derna), les habitants ont enveloppé les corps qui jonchent les rues. De jour comme de nuit, certaines inhumations sont organisées à la hâte, mais il resterait encore des centaines, voire des milliers de victimes sous cette boue qui recouvre une partie de la ville. "Les gens sont sous les ruines. Mes voisins, mes amis, les miens, tous sont là-dessous", déplore un habitant.

Des villages rayés de la carte

Les quartiers proches du fleuve Derna ont totalement disparu. Le contraste est saisissant sur une vision satellite montrant l'avant et l'après après les inondations. La ville côtière de l'est de la Libye a subi un déluge d'eau depuis le ciel, la mer, mais surtout de l'intérieur des terres. Il y a plus de 3 800 morts à Derna, selon un dernier bilan. Des barrages ont cédé notamment juste au-dessus de la ville. L'eau est venue des collines. À l'intérieur des terres, des villages et des petites villes ont totalement été rayés de la carte.