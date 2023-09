Séisme au Maroc : l'influenceuse Fatine El Bou utilise sa plateforme pour aider les sinistrés

Durée de la vidéo : 4 min

Le 12/13 info reçoit, jeudi 14 septembre, Fatine El Bou, une influenceuse marocaine. Initialement suivie pour ses recettes de cuisine, elle met en avant depuis quelques jours des appels aux dons à faire pour aider les Marocains, après le séisme qui a frappé le pays.

Fatine El Bou est une influenceuse marocaine qui, grâce à Instagram, a pu permettre la récolte importante de dons dans le Val-de-Marne pour venir en aide aux sinistrés après le séisme au Maroc. "C’était un appel de Nadia avec son mari. Sans eux, je n’aurais rien pu faire. Ils nous ont offert un grand dépôt avec un convoi qui va partir au Maroc. J'ai fait ce simple appel, relayé par d’autres Instagrammeurs. Aujourd’hui, il y a trop de dons, même au Maroc. Les gens ne comprennent pas qu’on n’a jamais collecté de la nourriture", précise l’influenceuse, invitée du 12/13 info, jeudi 14 septembre.

"Ils n’ont rien"

"Tout ce que l’on a collecté sont des tentes, des vêtements neufs, des couvertures, en espérant que cela parte vendredi au Maroc. Aujourd’hui, on appelle même les gens à ce qu’ils arrêtent les dons", poursuit-elle, ajoutant que "le Maroc est connu pour sa générosité, tout comme le peuple marocain. Fatine El Bou explique qu'elle ne supportait pas de "voir" ce qu'il se passe au Maroc et de "se sentir inutile", et qu'elle a donc décidé de lancer cet appel. "Cela a touché des gens qui n’ont rien, et qui ont encore plus perdu. Ce n’est pas possible de rester les bras croisés", conclut-elle.