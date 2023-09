Inondations en Libye : le Croissant Rouge libyen fait "le maximum", mais il a "besoin d'aide", alerte la Croix-Rouge

Le bilan provisoire des inondations survenues dimanche en Libye fait état de près de 3 800 morts, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Le Croissant-Rouge libyen fait "le maximum", mais il a "besoin d'aide", alerte jeudi 14 septembre sur franceinfo Emmanuelle Pons, directrice des opérations internationales de la Croix-Rouge après les inondations survenues dans l'est de la Libye. Le passage de la tempête Daniel a fait près de 3 800 morts dans le pays, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours.

"Aujourd'hui, on est dans une phase d'évaluation des besoins" et "de l'accès", a-t-elle expliqué. Les autorités libyennes ont appelé à l'aide internationale. Trois volontaires du Croissant-Rouge libyen ont trouvé la mort lors des opérations de sauvetage. "Un appui en matériel, des couvertures, des matelas, des médicaments, des sacs mortuaires" ont d'ores et déjà été acheminés sur place.

franceinfo : de quelle manière organisez-vous votre aide ?

Emmanuelle Pons, directrice des opérations internationales de la Croix-Rouge :

La Croix-Rouge française travaille avec le Croissant-Rouge libyen qui est la structure qui travaille sur place. Il est bien ancré puisqu'elle a plus d'une quarantaine de branches dans tout le pays, 3 000 volontaires. Le Croissant Rouge libyen était impliqué dès les premières heures de la catastrophe auprès des victimes dans les opérations de sauvetage, dans la distribution, les distributions d'urgences, de nourriture, de couvertures. Et puis, malheureusement aussi, dans la gestion des dépouilles. La situation est assez dramatique. L'idée, c'est de pouvoir éviter la contamination avec des eaux stagnantes, la boue et donc les risques d'épidémie qui s'ensuivent.

Le Croissant-Rouge libyen, est-il débordé par la situation ?

Ils ont besoin d'aide. Ils font le maximum. Ils ont eux-mêmes perdu trois de leurs volontaires dans les opérations de sauvetage. Donc ils appellent au renfort à travers le mouvement des Croix-Rouge et des Croissant-Rouge. Ils appellent à la mobilisation de l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge et des Croissant-Rouge. Ce qui est en cours actuellement.

Des équipes françaises de la Croix-Rouge se rendront ne Libye ?

Aujourd'hui, on est dans une phase d'évaluation des besoins, d'évaluation de l'accès également. Le Croissant-Rouge libyen est auprès des populations. La Fédération mène les évaluations afin de pouvoir identifier les besoins de manière plus précise. Mais d'ores et déjà, l'appui qui va être apporté, ça va être un appui en matériel, des couvertures, des matelas, des médicaments, des sacs mortuaires. Il va y avoir également un appui au niveau technique puisqu’il va y avoir besoin également d'un appui sur les questions d'eau, d'assainissement, d'hygiène. Et puis, l'appui aussi au niveau psychosocial. Les populations sont extrêmement traumatisées. Les autorités libyennes ont déjà demandé de l'aide internationale. Ça se fera de toute façon avec l'autorisation des autorités libyennes.

Allez-vous apporter une aide aux déplacés en Égypte notamment ?

Il va falloir aussi prendre en charge les déplacés au niveau du sud de la Libye et puis des déplacés dans les territoires frontaliers. On travaillera avec le Croissant-Rouge égyptien qui va intervenir également pour prendre en charge les déplacés dans les pays limitrophes. C'est aussi le rôle des Nations unies de coordonner l'aide. C'est ce qui est en train de se faire. La fédération est responsable de coordonner les différents appuis apportés par les 192 Croix-Rouge que constitue le mouvement et qui se mobilisent aussi pour répondre à l'urgence en Libye.