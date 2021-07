Réchauffement climatique : l’eau, source de conflits politiques

Les images sont choquantes. Au Canada, un village a été détruit, tant les forêts étaient sèches et les températures élevées. Or, plus l’air sera chaud, plus l'eau sera précieuse. Et la guerre bleue a déjà commencé. La géolopolotique des fleuves est donc primordiale. Un barrage attise notamment la rivalité entre l’Éthiopie et les voisins du Nil. "Les politiques l’ont bien compris", résume le journaliste Jean Chamoulaud, en plateau pour le 23h, jeudi 8 juillet.

Des zones de guerre

"C’est le troisième édifice de ce genre sur le Nil", rajoute le journaliste. De quoi inquiéter le Soudan et l’Égypte. Une autre zone de conflit est liée au monopole de l’eau : du Jourdain au Proche-Orient. "Une plaine fertile dans une zone désertique. Le lieu a été deux fois une zone de guerre", a rajouté Jean Chamoulaud. Enfin, la troisième zone de conflit est le plateau du Tibet, avec neuf réseaux fluviaux. La Chine contrôle d’une main de fer cette zone.