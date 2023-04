Exposition : Ramsès II et l’Égypte, une passion française qui attire les premiers visiteurs

L’exposition "Ramsès II et l'or des Pharaons" a ouvert ses portes, dans la matinée du 7 avril, au public venu découvrir des pièces extraordinaires, dont le sarcophage du pharaon.

À l’ouverture, dans la matinée du 7 avril, la foule était déjà présente, impatiente de plonger dans la pénombre de l’exposition. Depuis Champollion, l’égyptomanie française ne se dément pas. 180 pièces entraînent les visiteurs sur les traces de Ramsès II, dont un cercueil exceptionnellement sorti d’Égypte. Un trésor inestimable car Ramsès II est sans aucun doute le pharaon le plus glorieux de toute l’Antiquité. "C’est un roi qui est mort nonagénaire, qui a eu le règne le plus long de l’Égypte ancienne (...) et c’est pour ça qu’il n’a jamais été oublié", déclare Bénédicte Lhoyer, égyptologue et conseillère scientifique de l’exposition.



Une visite virtuelle

Des bijoux, des statues, des momies, d’autres cercueils de pharaons, il y a de quoi nourrir l’imaginaire de tous les passionnés. "La magie ne disparaît jamais", s’exclame une femme. Le voyage se prolonge par une visite virtuelle qui vous propulse le long du Nil, au cœur d’un temple grandiose et ses colosses à l’effigie de Ramsès II.