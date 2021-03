Canal de Suez : le porte-conteneurs "Ever Given" remis à 80% dans la "bonne direction", selon l'Autorité du canal

L'énorme cargo cause un embouteillage de 425 navires sur cette voie d'eau essentielle au commerce maritime mondial.

Le plus dur semble passé. Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine, se trouvait lundi 29 mars au matin à 80% dans la "bonne direction", selon l'Autorité du canal de Suez (SCA), mais les opérations se poursuivaient afin de le renflouer totalement.

Cette annonce augure d'une sortie de crise proche après cet incident qui occasionne depuis mardi des milliards de dollars de pertes et qui, selon la revue spécialisée britannique Lloyd's List, causait lundi un embouteillage de 425 navires attendant de pouvoir franchir ce goulot d'étranglement du commerce maritime mondial.

Il faudra "trois jours et demi environ" pour que ces navires "traversent le canal", a déclaré Osama Rabie, président de la SCA, sur la chaîne de télévision Sadaa al-Balad, précisant que la voie d'eau allait fonctionner "24 heures sur 24, immédiatement après le renflouement du navire". Il n'a pas précisé quand le porte-conteneurs pourrait être complètement dégagé.

La réouverture du canal toujours incertaine

Une porte-parole de l'armateur Maersk a indiqué lundi matin à l'AFP que le géant danois du transport maritime attendait "les prochaines étapes" : "Il est trop tôt pour dire combien de temps cela prendra pour remorquer le navire et quand le canal de Suez sera rouvert."

Un porte-parole de Shoei Kisen, entreprise japonaise propriétaire du navire, avait fait savoir peu avant l'annonce de la SCA que le navire géant avait "tourné" mais ne "flottait pas" encore. Selon Ihab Talaat el-Bannane, ancien amiral égyptien, "l'accident s'est produit dans la partie du canal où le sol est rocheux et qui avait d'ailleurs été le plus difficile à creuser".