DIRECT. Canal de Suez : le porte-conteneurs "Ever Given" a "tourné" mais ne flotte pas encore, selon son propriétaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SUEZ

: Le porte-conteneurs a été "tourné" mais ne flotte pas encore, précise toutefois son propriétaire, l'entreprise japonaise Shoei Kisen.

: Le porte-conteneurs Ever Given est remis à 80% dans la "bonne direction", annonce l'Autorité du canal de Suez. Long de 400 mètres, le navire obstrue le canal depuis près d'une semaine. Ce matin, il a commencé à bouger, augurant la sortie d'une crise qui occasionnait depuis mardi des milliards de dollars de pertes.

: Nous l'annoncions plus tôt, le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine, a commencé à bouger. Si on ignore toujours quand la circulation sera rétablie, l'Autorité du canal de Suez (SCA) s'est contentée d'expliquer dans un communiqué publié cette nuit que "les manoeuvres de remorquage pour renflouer le porte-conteneurs Ever Given ont commencé à l'aide de 10 remorqueurs géants".

: Il a bougé ! Le porte-conteneurs Ever Given de 400 mètres de long qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine s'est éloigné de la rive ouest du canal, selon les sites de visualisation du trafic maritime Vesselfinder et Myshiptacking. Difficile de savoir pour l'instant le temps qu'il faudra pour dégager le passage.