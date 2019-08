Gabon: des enchères pour le bois précieux par qui le scandale est arrivé

125 conteneurs de kevazingo, un bois précieux très prisé en Asie, vont être vendus aux enchères, a annoncé le ministre de l'Environnement. La saisie de ce stock, fin février 2019, avait créé un scandale politique au Gabon

Les autorités gabonaises ont transféré vers un parc à bois 125 des 353 conteneurs de kevazingo qui avait été saisis dans le port d'Owendo à Libreville, selon un communiqué du gouvernement publié le 18 août.



Ces 1500 m3 de bois vont être "revalorisés puis vendus au bénéfice de l'Etat", ce qui pourrait rapporter 45 milliards de francs CFA (environ 40,6 millions d'euros) à l'Etat gabonais, selon les autorités. En transférant le kevazingo du port au parc à bois, les autorités ont "pour objectif de convertir ce bois illégal en bois légal autorisé à la vente".

La coupe de kevazingo est en effet interdit. La découverte de ces conteneurs de bois illégaux fin février, puis leur disparition quelques semaines plus tard, avaient mis à jour la complicité de plusieurs hauts responsables politiques. L'affaire avait entraîné le limogeage du vice-président du pays et du ministre des Eaux et Forêts.

Remaniement

Après ce scandale, le président Ali Bongo Ondimba avait procédé à un remaniement ministériel. Il avait notamment nommé Lee White, un Britannique naturalisé gabonais réputé pour être un écologiste intransigeant, à la tête du ministère des Eaux et Forêts.

Le kévazingo est un bois rare d'Afrique centrale, considéré comme sacré par certaines communautés locales. Il est très apprécié en Asie, notamment pour la réalisation de parquets, escaliers, meubles de luxe...

Représentant 60% du PIB (hors hydrocarbures), le secteur forestier est l'un des piliers historiques de l'économie du Gabon, un pays recouvert à près de 80% par la forêt.