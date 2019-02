L'effrayant rapport de l'ONG Save the Children

Les guerres tuent plus d'enfants que de soldats. L'Afghanistan, le Yémen, le Soudan du Sud, la Syrie, l'Irak, le Mali, le Nigeria, la Somalie, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo sont les pays les plus touchés. "Quand la bombe a explosé, tout le monde est mort. Moi j'ai reçu des éclats dans la tête, le bras, le dos...", confie un enfant.

20 recommandations

Les groupes armés et les forces militaires ne respectent pas les lois et les traités internationaux. "De l'utilisation d'armes chimiques au viol en tant qu'arme de guerre, des crimes de guerre sont commis en toute impunité", affirme Helle Thorning-Schmidt, PDG de Save the Children. L'ONG fait 20 recommandations, comme assurer la sécurité des écoles ou créer un organisme indépendant chargé d'enquêter sur ces crimes.