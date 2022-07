Burkina Faso : l'ancien président Blaise Compaoré "demande pardon" à ses compatriotes et à la famille Sankara

"Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j’ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara", écrit l'ancien président Blaise Compaoré dans une missive adressée au chef de la junte militaire qui dirige le Burkina Faso depuis janvier 2022, Paul Henri Sandaogo Damiba.

Le courrier de l'ex-président, renversé par la rue en 2014, a été rendu public le 26 juillet 2022 par le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, précise le site d'information burkinabè Le Faso.net. "J’assume et déplore, du fond du cœur, toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m’accorder leur pardon", poursuit Blaise Compaoré qui a régné d'une main de fer sur le Burkina Faso pendant 27 ans.

Alors qu'il a été condamné par contumace à la perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, Blaise Compaoré s'est rendu le 8 juillet dernier au Burkina Faso sans être inquiété par la justice. Au grand dam du collectif des avocats des parties civiles dans le procès Sankara qui avait réclamé son arrestation dès qu'il foulerait le sol burkinabè.

"C'est une forme de diversion"

Pour expliquer sa venue, les autorités burkinabè avaient indiqué qu'il était convié par le président Damiba à une réunion d'ancien d'anciens chefs d'Etat dont l'objectif était d' "accélérer la réconciliation" et "de défendre" le Burkina qui fait face à une crise sécuritaire. Au final, Blaise Compaoré sera l'un des deux ex-présidents, sur les cinq attendus, à assister à la fameuse rencontre.

"Blaise Compaoré envoie un courrier et demande pardon alors qu’il était là il y a quelques semaines. Pourquoi n’a-t-il pas fait lire cette lettre ?", a réagi Luc Damiba, le secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara, rapporte le media burkinabè Radio Omega. "C’est une forme de diversion et de division qu’il sème dans l’esprit des gens", a-t-il ajouté, en précisant indique Radio Omega, "qu'une demande similaire de pardon avait été faite en 2001 par Blaise Compaoré".

Depuis des années, l'entourage de Blaise Compaoré ne cache plus que l'ancien dirigeant souhaite mettre fin à son exil ivoirien.