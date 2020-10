Sidi Bémol : "Chouf !" un album rock engagé, puissant et explosif

Hocine Boukella revient à ses premières amours avec son dernier album, "Chouf !" : le rock. Coup de cœur.

Du rock, du rock-gnawa plus précisément, et du bon. On l’attendait depuis longtemps, il est enfin là. Le dernier album de Sidi Bémol est l’évènement rock de cette rentrée. Explosif, contestataire, férocement engagé, ironique, Chouf ! (Regarde !) est à écouter sans modération. Encore et encore. Treize titres en boucle. Sidi Bémol, Hocine Boukella pour l'état civil, créateur du gourbi-rock, porte depuis longtemps la chanson contestataire en Algérie.

L'ancien biologiste, installé en France fin années 80, donne à voir une Algérie réconciliée avec elle-même, une Algérie ouverte sur le monde et combative. Une autre Algérie, celle de la Révolution du sourire, du Hirak. Loin, très loin de l'officielle. Du rock, donc, du vrai, du bon, du festif. Le jeune sexagénaire a renoué avec son complice Sid-Ahmed Semiane, SAS, dont les textes incisifs, imagés, subversifs continuent de trotter dans la tête.

Comment décrire son style ? Une fusion de Cheikh Hamada et Led Zeppelin ? Un raccourci journalistique. On reconnaît la musique de l'auteur des Chants marins dès les premières notes : de la chaleur, des couleurs, du mouvement... On est, de suite, dans son univers original.

Hocine Boukella passe d'une langue à une autre (arabe, français, berbère) avec une facilité déconcertante. Il se joue des certitudes, se moque des facilités. Avec Chouf !, il signe un album indispensable.