Immigration : la France diminue de moitié les visas octroyés aux pays du Maghreb

La tension monte entre la France et ses partenaires du Maghreb. Paris veut marquer le coup en réduisant le nombre de visas en raison du refus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de favoriser le retour des immigrés en situation irrégulière.

En 2019, la France a délivré 18 579 visas pour les Marocains et cette année elle n'en donnera que 9 000, deux fois moins. Pour la Tunisie, la baisse est aussi de 50 %, de 30 % pour les Algériens. Le gouvernement reproche à ces pays de ne pas jouer le jeu quand elle veut renvoyer des immigrés illégaux. La France a besoin d'un laissé-passé consulaire, sans lui impossible d'expulser vers les pays d'origine. Entre janvier et juillet 2021, 7 731 ressortissants algériens ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion, faute de papiers nécessaires, seulement 22 ont pu quitter le territoire.

"Pour moi Emmanuel Macron vise un certain public en faisant cela"

Dans les rues de Marseille (Bouches-du-Rhône) où habite une importante communauté algérienne, cette annonce divise. "Si mes parents veulent venir me voir, cela ne peut plus se faire, c'est moi qui dois partir les voir", explique un jeune algérien. "Pour moi c'est électoral, je pense qu'Emmanuel Macron vise un certain public en faisant cela", ajoute un autre habitant de Marseille.