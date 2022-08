Énergie : négociations en cours sur l’importation de gaz algérien

Des négociations sont en cours entre Paris et Alger portants sur une augmentation de 50 % des livraisons du gaz algérien. Cela peut paraître beaucoup, mais en réalité, le gaz ne représente que 20 % du mix énergétique français. Dans ces 20 %, l’Algérie n’est pas le pays qui fournit le plus de gaz à la France. C’est d’abord la Norvège (36 %), la Russie (17 %), puis l’Algérie (8 %). Grâce à son opérateur, Sonatrach, l’Algérie fournit 11 % du gaz consommé en Europe, elle est le premier exportateur en Afrique de gaz naturel et le septième exportateur de gaz mondial.

L’Allemagne lorgne la Norvège et le Canada

En Europe, de nombreux pays sont d’avantages dépendants du gaz russe que la France. A commencer par l’Italie. Rome, avant la crise ukrainienne, se fournissait principalement en Russie, alors que son premier fournisseur est désormais l’Algérie. D’autres pays, comme l’Espagne, avaient négocié avec les Algériens un peu plus tôt. L’Allemagne, elle, se tourne plutôt vers la Norvège ou le Canada, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gal.