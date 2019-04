Algérie : la rue maintient la pression après le départ d’Abdelaziz Bouteflika

Une marée humaine sur la place de la grande poste, dans le centre d’Alger (Algérie). Trois jours après la démission d’Abdelaziz Bouteflika, les Algériens ne désarment pas. Des centaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues pour demander le départ de tous les anciens fidèles et de tous les hommes du système. Des pancartes le répètent sur tous les tons, en français comme en arabe, le gouvernement, le parlement et les institutions ne disposent plus d’aucune légitimité.

Une manifestation sans incident notoire

Seule l’armée trouve encore grâce aux yeux de certains manifestants, comme des enfants qui chantent les liens entre l’institution et le peuple. Le rassemblement s’est déroulé sans aucun incident notoire, en présence d’un important dispositif policier. D’autres cortèges imposants ont eux aussi défilé partout dans le pays, en Kabylie et dans des villes comme Constantine, Batna et Oran.

