DIRECT. Algérie : après la démission de Bouteflika, les Algériens à nouveau dans la rue pour chasser le "système"

Ce qu'il faut savoir

Ils ont poussé Abdelaziz Bouteflika à la démission et ne comptent pas s'arrêter là. De nouvelles manifestations sont prévues, vendredi 5 avril, en Algérie. Ce sera le septième vendredi consécutif de protestation contre l'ancien président Bouteflika et son entourage, à qui la Constitution confie les rênes du processus d'intérim.

Les autorités tardent à mettre en place l'intérim. Le Conseil Constitutionnel a "constaté la vacance définitive" de la présidence mercredi. Et la Constitution prévoit ensuite que l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la Nation se réunissent ensemble. Mais aucune date n'a pour l'heure été avancée pour cette réunion, trois jours après la démission du chef de l'Etat.

Chasser les "3B". Désormais, l'objectif des opposants est de chasser les "3B" : Abdelkader Bensalah, Tayeb Belaiz et Noureddine Bedoui. Trois hommes-clés de l'appareil mis en place par Bouteflika et à qui la Constitution confie les rênes du processus d'intérim.

Un mois et demi de contestation inédite. Mobilisés dans la rue depuis bientôt deux mois, les Algériens ont obtenu une première victoire grâce à une révolte pacifique. "On a fait tomber le roi de l'échiquier, mais il reste quelques tours et quelques fous à abattre", raconte un manifestant à franceinfo. Retour sur ce printemps algérien qui fait vaciller le pouvoir du clan Bouteflika.