Diplomatie : le voyage stratégique d'Emmanuel Macron en Algérie

Quels sont les enjeux du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie, jeudi 25 août ? "Le gaz algérien suscite de nombreuses convoitises. Il faut savoir que l'Algérie, c'est l'un des dix plus gros producteurs de gaz au monde. Et effectivement, dans le contexte actuel, où l'Europe cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la Russie, beaucoup de regards, dont celui de la France, se tournent vers ce pays", indique le journaliste Guillaume Daret, envoyé spécial à Alger (Algérie).

Apaiser les relations

Officiellement, l'Élysée affirme pourtant que "ce n'est pas le sujet principal [du] déplacement" d'Emmanuel Macron. Le gaz algérien ne pourra toutefois pas se substituer au gaz russe. "Déjà, parce que l'Algérie ne peut pas beaucoup augmenter sa production, pour une question d'infrastructures, et puis aussi parce qu'il y a une part de plus en plus importante qui est désormais consommée ici, en Algérie", poursuit le journaliste. Emmanuel Macron abordera également le dossier des visas, et tentera "de pacifier [l]a relation" entre la France et l'Algérie.