Algérie : Emmanuel Macron en déplacement dans le pays

"Crime contre l’humanité", "vraie barbarie". Voilà comment le candidat Emmanuel Macron alors en pleine campagne, avait qualifié, en février 2017, la colonisation en Algérie. Lorsqu’il se rend sur place pour la première fois en tant que président, c’est pour envisager l’avenir des relations. Une courte visite d’une douzaine d’heures et la question mémorielle revient durant un bain de foule.

Regarder devant

Emmanuel Macron souhaite réconcilier la nouvelle génération algérienne avec la France. Quatre ans plus tard, c’est à l’Elysée qu’il fait un nouveau geste : cette fois, les harkis sont à l’honneur. Il leur présente des excuses au nom de la France. Mais la réconciliation n’est pas si facile. Fin 2021, les relations se tendent entre la France et l’Algérie. D’abord, pour une phrase d’Emmanuel Macron. Puis, lorsque le ministre de l’Intérieur affirme que le nombre de visas a drastiquement été réduit pour les pays du Maghreb. Tollé en Algérie qui rappelle son ambassadeur et interdit à la France le survol de son territoire. Près d’un an après, c’est au nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune qu’Emmanuel Macron va tenter d’adoucir les relations diplomatiques.