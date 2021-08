Afghanistan : un sommet virtuel des dirigeants du G7 va se réunir, les Européens unis face aux Américains

Pour répondre à la situation en Afghanistan, un sommet virtuel du G7 va avoir lieu, mardi 24 août. Les Européens sont sur la même ligne et plaident pour un délai en ce qui concerne le retrait des troupes américaines. "On peut parler de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, Bruxelles plus largement pour les Européens. Ils vont faire pression sur les États-Unis pour que les soldats américains restent au-delà de cette date fatidique du 31 août, analyse Florence Thomazeau, journaliste pour France 24. Les Européens affirment depuis un certain temps qu’ils ne pourront pas faire face seuls si jamais les Américains se retiraient. Il faut absolument que les soldats soient sur place pour sécuriser les vols à destination des pays occidentaux ou de la région."

La question de l’accueil des réfugiés

Des différends existent bel et bien entre l’Europe et les Américains. "Les Européens accusent les États-Unis d’être à l’origine de ce chaos, de ne pas les avoir consultés suffisamment en amont pour ces opérations. Ils ne veulent pas avoir à gérer une situation inextricable [...]. Washington mobilise d’importants moyens, comme sa flotte de réserve, ces avions civils pour renforcer les effectifs militaires. Pour les Européens, c’est insuffisant. Ils estiment qu’il faut sauver un maximum d’Afghans", précise la journaliste. L’accueil des réfugiés et la question sécuritaire seront également au programme, alors que la Russie craint aussi des infiltrations talibanes dans le flux des réfugiés.