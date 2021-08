Afghanistan : les talibans seront "jugés sur leurs actes", avertit Boris Johnson avant un sommet virtuel du G7

Neuf jours après la chute de Kaboul, le G7 se réunit mardi 24 août à la demande du Royaume-Uni, qui en assure actuellement la présidence tournante. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ainsi averti lundi soir que les talibans seraient "jugés sur leurs actes".

"Avec nos partenaires et alliés, nous continuerons à utiliser tous les leviers humanitaires et diplomatiques pour sauvegarder les droits humains et protéger les acquis des deux dernières décennies."