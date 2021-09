Afghanistan : les talibans ont-ils vraiment changé ?

À Kaboul (Afghanistan), des femmes ont de nouveau manifesté mercredi 8 septembre, réclamant plus de libertés, plus de droits. Les manifestations ont été vite réprimées par les talibans. Question : les talibans ont-ils vraiment changé en vingt ans ? Pour la journaliste de France Télévisions Dorothée Olliéric, en duplex depuis Kaboul jeudi matin, "du point de vue politique, pas vraiment". Elle invite à regarder le gouvernement intérimaire : "C'est un peu : on prend les mêmes qu'en 1996 et on recommence."

Une tension palpable

"Du point de vue de mon ressenti, en 1996, c'était vraiment l'horreur, le Moyen-Âge, la terreur, les femmes lapidées, les mains coupées. Aujourd'hui, rien de tout cela, mais c'est beaucoup plus sournois", constate la reporter. Et de poursuivre : "Il y a des femmes qui manifestent, alors on s'en prend aux journalistes, qui sont arrêtés et certains ont été battus." Évoquant ensuite une anecdote personnelle vécue la veille par l'équipe de France Télévisions, Dorothée Olliéric conclut en parlant de la tension qu'il y a de plus en plus à Kaboul.