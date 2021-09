DIRECT. Afghanistan : les talibans dispersent une manifestation, des journalistes arrêtés

#CLIMAT 🌡️Selon les données @CopernicusECMWF, l'été climatologique 2021 termine au rang 1 des plus chauds en Europe. Très proche toutefois (petite marge de 0,1°C) de 2010 et 2018. Gros excédents surtout sur l'est de l'Europe et légers déficits à l'ouest. #climathttps://t.co/gyFZBjXClf https://t.co/nEjp1FDRHM https://t.co/On3MM9CA1z