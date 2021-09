Afghanistan : les talibans annoncent leur nouveau gouvernement

Ils sont les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Les talibans ont dévoilé leur nouveau gouvernement, mardi 7 septembre. Mohammad Hassan Akhund va prendre la tête du nouvel exécutif afghan, a annoncé mardi soir le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse à Kaboul.

Le cofondateur des talibans Abdul Ghani Baradar sera lui numéro deux du nouvel exécutif, a précisé Zabihullah Mujahid.

De son côté, la France reste sur ses gardes. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré, mardi, que sur les cinq exigences posées pour discuter avec les talibans, "pour l'instant nous n'avons que des paroles" qui "ne valent rien".

Interrogé lors des questions au gouvernement par deux députés sur l'état des discussions avec ceux qui ont pris le pouvoir à Kaboul, le chef de la diplomatie française a rappelé les "cinq principes à l'égard du pouvoir de fait ou du pouvoir de force qui est aujourd'hui en place", exigences posées par la communauté internationale. Il s'agit de "permettre la libre circulation sans entrave, renoncer à tout lien avec toute organisation terroriste, faire en sorte que les droits fondamentaux, et en particulier le droit des femmes et des filles, soient respectés, le fait que l'aide humanitaire soit accessible, et qu'il y ait un gouvernement de transition mis en œuvre."