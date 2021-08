Afghanistan : le jour où les talibans sont entrés dans Kaboul

Les talibans ont atteint Kaboul, dimanche 15 août. En tout juste dix jours d'une offensive éclair à travers l'Afghanistan, les insurgés se sont assurés le contrôle du territoire. Leur entrée dans la capitale est le symbole de leur victoire militaire totale sur l'armée et le gouvernement afghan. Le même jour, les Afghans ont appris que leur président, Ashraf Ghani, avait quitté le pays. Quant aux ambassades occidentales, elles s'activent pour évacuer leurs ressortissants au plus vite.

Franceinfo revient sur cette journée, qui augure du retour au pouvoir du mouvement islamiste radical, vingt ans après en avoir été chassé par une coalitation internationale emmenée par les Etats-Unis.

Le drapeau taliban flotte dans Kaboul

Dimanche matin, les talibans sont aux portes de la capitale afghane. Mais un porte-parole du mouvement islamiste fait savoir sur Twitter que les combattants ont reçu l'ordre de ne pas entrer dans Kaboul. En tout début d'après-midi, une journaliste du réseau américain de télévision PBS filme cependant depuis son hôtel un groupe d'hommes tenant un drapeau taliban. Ils marchent en chantant en direction du palais présidentiel. Ils ne portent apparemment pas d'armes, selon la reporter sur place. Les talibans sont entrés dans la capitale afghane, confirme cette correspondante du Washington Post.

Group of men chanting and carrying #Taliban flag (just managed to film tail end of it here) just passed our hotel on road to Presidential Palace. From a distance, they appeared unarmed. #kabul #afghanistan #pbsnews pic.twitter.com/1ElwzIMBrp — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 15, 2021

Dans l'après-midi, la nouvelle tombe : le président afghan Ashraf Ghani a quitté le pays. Son ancien rival et vice-président Abdullah Abdullah, chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, l'annonce dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. La veille encore, Ashraf Ghani affirmait pourtant vouloir négocier pour obtenir une transition pacifique du pouvoir.

Dans la foulée de cette annonce, un porte-parole des talibans met en ligne un nouveau communiqué. Cette fois, les combattants islamistes ont reçu l'ordre de pénétrer dans Kaboul, afin "d'assurer l'ordre" dans les quartiers "désertés par la police". En fin d'après-midi, leur présence en armes est confirmée. Un journaliste américain de la télévision NBC témoigne sur Twitter avoir vu des combattants talibans armés dans les rues de Kaboul. "J'imagine que beaucoup d'autres vont arriver dans les heures qui viennent", prédit-il.

Les portraits de femmes sont effacés des rues

Au fil de la journée, Kaboul a déjà changé de physionomie, comme le montre cet effacement d'images féminines sur les murs de la capitale.

Plusieurs milliers d'Afghans ayant travaillé pour les Américains essaient également de quitter le pays le plus vite possible, par peur des représailles des talibans. Un journaliste de la chaîne américaine de télévision NBC publie sur Twitter une photo d'Afghans remplissant les formulaires pour tenter d'obtenir un visa pour les Etats-Unis.

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center, trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63 — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

Au total, le Pentagone estime à quelque 30 000 le nombre de personnes qui devront être évacuées d'ici le 31 août, date fixée par le président Joe Biden pour le retrait total des forces américaines.

Les Occidentaux évacuent leurs ambassades

Comme durant la journée de samedi, les hélicoptères américains ont continué dimanche leurs incessantes rotations entre l'ambassade américaine, gigantesque complexe situé dans la "zone verte" ultra-fortifiée, au centre de la capitale, et l'aéroport, désormais seule voie de sortie du pays. "C'est la fin", conclut un journaliste du Wall Street Journal en tweetant cette photo de l'évacuation de l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul sous protection de soldats américains.

And so it goes. The end. pic.twitter.com/PaoTLei8S9 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2021

Mais c'est un autre cliché qui a frappé les esprits, abondamment relayé sur Twitter, notamment par cette correspondante du Washington Post au Moyen-Orient. La photo d'un hélicoptère s'élevant dans le ciel de Kaboul au-dessus de l'ambassade américaine. L'image a rappelé celles du départ précipité des Américains au moment de la chute de la capitale vietnamienne en 1975, lors de la guerre du Vietnam. "Ceci n'est pas Saïgon", a affirmé sur CNN secrétaire d'État américain, Antony Blinken, en référence à ce souvenir encore douloureux pour les Etats-Unis.

US helicopters seen this morning at US embassy Kabul. It seems the evacuation is underway. Photo by @AP pic.twitter.com/YxMQQeRF29 — Liz Sly (@LizSly) August 15, 2021

Plusieurs autres pays occidentaux ont également commencé à réduire au strict minimum leur présence en Afghanistan. Les autorités danoises et allemandes ont annoncé dimanche que tous leurs expatriés avaient été transférés à l'aéroport de Kaboul. Ceux du Canada ont déjà quitté le pays, a annoncé Ottawa. L'Allemagne a également déplacé dimanche son personnel diplomatique dans l'aéroport de Kaboul, avant une évacuation prévue lundi.

L'ambassadeur de France à Kaboul, David Martinon, a tweeté une vidéo de son équipe évacuant la "zone verte". L'ambassade tricolore, elle aussi, est déménagée à l'aéroport, tandis que des renforts militaires et des moyens aériens sont dépêchés aux Emiras arabes unis en prévision de l'évacuation des derniers ressortissants français encore en Afghanistan.

Dimanche soir, les talibans confirment leur présence dans onze districts de la ville. Ils y poursuivent leur progression. Trois cadres talibans affirment à l'AFP que les combattants se sont emparés du palais présidentiel. Dans une rue de la capitale, un reporter filme des talibans juchés sur un Humvee, un véhicule de l'armée américaine.

The Taliban begins its rule in Kabul, Afghanistan. And the fruit seller didn’t stop selling—as you can hear in the background. pic.twitter.com/0kqCrYOgnh — Ezzatullah Mehrdad (@EzzatMehrdad) August 15, 2021

A la nuit tombée, sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul, les évacuations continuent. Un journaliste qui filme la scène évoque un "chaos absolu".