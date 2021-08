Afghanistan : quatre choses à savoir sur le président Ashraf Ghani, en situation critique face à l'avancée des talibans

"Isolé comme jamais". Signée du New York Times (article en anglais), la formule résume la solitude du président de l'Afghanistan, Ashraf Ghani, alors que les talibans sont aux portes de la capitale, Kaboul. Samedi 14 août, dans une allocution télévisée, le chef de l'Etat a affirmé avoir avoir commencé des "consultations" pour trouver "une solution politique" dans le pays, où la situation militaire est chaque jour plus critique pour le pouvoir en place. L'homme n'a fait aucune allusion, en revanche, à sa possible démission ; le bruit en avait pourtant couru sur les réseaux sociaux. Qui est ce dirigeant de 72 ans, réélu de justesse et dans des conditions contestées en 2020 ? Voici quatre informations à connaître sur lui.

Il a longtemps vécu aux Etats-Unis

Né en 1949, Ashraf Ghani étudie l'économie et l'anthropologie à Kaboul, puis à l'université américaine de Beyrouth au Liban. En 1977, il part aux Etats-Unis. Il sera donc absent de son pays pendant la décennie de guerre menée par les Soviétiques, de 1979 à 1989. Outre-Atlantique, il effectue un brillant parcours universitaire, décrochant un doctorat à l'université de Columbia à New York, et enseignant l'anthropologie dans des universités prestigieuses, notamment à Berkeley en Californie.

Enfin, en 1991, il rejoint la Banque mondiale pour y travailler comme anthropologue, chargé d'étudier les conséquences sociales de l'aide économique et des réformes. Il tire de cette expérience un livre : Comment réparer les Etats faillis. Un manuel fort à propos pour le futur dirigeant d'un pays sinistré, relèvent Les Echos.

Après 24 ans d'absence, il revient en Afghanistan en décembre 2001, après la guerre éclair menée par les Américains en représailles aux attentats du 11-Septembre. En quelques semaines, les Etats-Unis et leurs alliés ont chassé du pouvoir les talibans, qui avaient donné refuge à Oussama Ben Laden.

Tout est à reconstruire dans ce pays, ravagé par des décennies de guerres. Ashraf Ghani fait partie de cette élite afghane, passée par les Etats-Unis, revenue de son exil pour reprendre les rênes du pouvoir, décrit Le Figaro. Il va notamment travailler aux côtés du président afghan Hamid Karzaï, au pouvoir de 2001 à 2014, dont il sera conseiller, puis ministre des Finances. Réforme de la fiscalité, nouvelle monnaie, incitation de la diaspora à revenir, négociations avec les bailleurs de fonds étrangers finançant la politique réformatrice... Tel est le bilan d'Ashraf Ghani, explique France 24. Le ministre mène aussi une campagne contre la corruption endémique, rappelle RFI.

Il est élu de justesse en 2014 et 2020

Brouillé avec Hamid Karzaï, Ashraf Ghani se présente contre lui à la présidentielle de 2009. En vain. Il n'arrive qu'en quatrième position, avec moins de 3% des voix. Son échec ne l'arrête pas, puisqu'il se représente en 2014.

Pour cette nouvelle campagne présidentielle, il s'est laissé pousser la barbe, a rajouté son patronyme tribal, "Ahmadzai", et a porté des habits traditionnels afghans, relève Le Figaro. Cette fois, il est élu, mais dans des conditions fortement discutées, note France 24. Ashraf Ghani obtient certes plus de 56% des voix au second tour, mais s'il accède à la présidence, c'est au prix d'un accord de partage du pouvoir conclu avec le perdant de l'élection, qui conteste sa défaite, Abdullah Abdullah, fait chef de l'exécutif pour solder le différend.

En 2020, le président sortant est réélu dans des conditions pires encore. Les résultats (une victoire obtenue avec un étriqué 50,64% des voix exprimées) ne sont annoncés qu'en février 2020, près de cinq mois après le scrutin. Seuls 1,8 millions de votes ont été pris en compte par la commission électorale, sur 9,6 millions d'électeurs enregistrés. Un total de 16 500 plaintes pour irrégularités ont été déposées par les candidats. S'ensuit une nouvelle crise politique avec son rival, Abdullah Abdullah, qui conduit à un nouveau partage du pouvoir. C'est Abdullah Abdullah qui va diriger en 2020 le Haut Conseil pour la réconciliation nationale, chargé des pourparlers avec les talibans.

Il s'est allié à un commandant accusé de crimes de guerre

L'enseignant qui n'avait jamais combattu a su s'appuyer sur des combattants à la réputation douteuse pour gagner l'élection présidentielle. Pour conquérir le pouvoir, en 2014, Ashraf Ghani s'est ainsi allié au chef de guerre ouzbek Abdul Rachid Dostom. Cet homme de 67 ans est réputé pour sa loyauté changeante, selon l'AFP, et ses méthodes brutales. Abdul Rachid Dostom est accusé de crimes de guerre, et notamment de la mort par asphyxie de 2 000 talibans enfermés dans des conteneurs en 2001. Des accusations qu'il a toujours niées, selon l'AFP. Entre 2014 et 2020, il a été le vice-président d'Ashraf Ghani avant de soutenir Abdullah Abdullah, le rival du chef de l'État, lors de la dernière élection présidentielle.

Il est "plus isolé que jamais"

Quel pouvoir reste-t-il aujourd'hui au président afghan ? "Plus isolé que jamais", selon les mots du New York Times, Ashraf Ghani promet de poursuivre le combat contre les talibans. Dans son adresse télévisée à la nation, il assure que "la remobilisation" des troupes est sa "priorité numéro un" et que "d'importantes mesures sont prises à cet effet". Mais dans les faits, la situation militaire est plus que critique pour le pouvoir en place.

L'armée de Kaboul, que les Américains ont formée, financée et équipée depuis des années, s'est révélée impuissante face aux insurgés islamistes. Selon un conseiller de la province de Kunduz, cité par l'AFP, des centaines de soldats, de policiers et de miliciens se sont rendus aux talibans avec tout leur équipement, rien que dans cette région du nord-ouest du pays.

Les capitales provinciales tombent les unes après les autres. En à peine plus d'une semaine, les talibans ont pris le contrôle de presque tout le nord, l'ouest et le sud de l'Afghanistan et sont arrivés aux portes de Kaboul. Le territoire que contrôle encore l'Etat afghan se réduit désormais à sa capitale et à quelques poches de résistance, et pour combien de temps. Ashraf Ghani, pour l'instant, s'accroche à ses fonctions. Au point d'assurer avoir entamé des "consultations" au sein du gouvernement, avec des responsables politiques et les partenaires internationaux, pour trouver "une solution politique dans laquelle la paix et la stabilité" soient préservées.