Vague de chaleur : 16 départements en vigilance orange canicule

Météo France a placé 16 départements en vigilance orange canicule, vendredi 15 juillet. Le Gers, les Landes, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées rejoignent les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

>> Retrouvez dans notre direct les dernières informations sur la vague de chaleur

Ce nouvel épisode de "fortes chaleurs" se caractérise "notamment par sa durée et son intensité", commente Météo France, qui évoque un "épisode caniculaire en cours sur le sud du pays" qui s'intensifie "dans le Sud-Ouest".

Vendredi après-midi, "alors que la chaleur s'atténue un peu au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, les maximales restent très élevées plus au sud avec des valeurs proches de 38 °C à 40 °C", expose Météo France. "Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les températures minimales vont rester élevées sur le sud du pays, poursuit le prévisionniste. Par endroits, elles ne descendront pas en dessous des 25 °C (basse vallée du Rhône, littoral méditerranéen)."

>> INFOGRAPHIES. Intensité, durée, mortalité… On a comparé les canicules qui ont frappé la France depuis 1947

La répétition des vagues de chaleur est l'une des manifestations les plus claires du réchauffement climatique en France. Depuis 1947, notre pays a connu 44 vagues de chaleur au niveau national et en traverse désormais une 45e, la deuxième en moins d'un mois. Et elles sont de plus en plus fréquentes : il y en a eu plus depuis 2006 que lors des six décennies précédentes.