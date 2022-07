DIRECT. Incendies dans le Sud-Ouest : près de 10 000 hectares partis en fumée depuis mardi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: D'ordinaire en Dordogne on n'avait en moyenne pas plus de 8 jours au dessus de 30°C, depuis lundi ici pas une journée sous 35°C (sans compter l'épisode de juin). Les bulletins météo de Michel Cardoze ou Alain Gillot-Pétré me manquent quand je tremblais en voyant 32°C sur une carte.

: Quand j'étais petit et qu'il faisait plus de 25°C dans le Nord, c'était la canicule. a le même genre de souvenirs, en pointant l'augmentation du nombre de jours à plus de 35°C.



Je vous rappelle les graphiques éclairants de l'ami Thomas Baïetto sur les vagues de chaleur, publiés cette semaine, si vous voulez déprimer ou râler en connaissance de cause.





: Historic heat in Madrid, Spain🇪🇸We just observed the warmest night on record. Temperatures did not drop below 26.2°C (79.2°F) and then daytime temperatures went on to equal the all-time (any month) heat record for the Spanish capital with 40.7°C (105.3°F).











: Histoire de réchauffer l'ambiance, sachez qu'il n'y a que dans l'Hexagone qu'on suffoque. Ainsi, le record de température de tous les temps a été égalé à Madrid avec 40,7 °C. Dans la capitale espagnole, le mercure n'est pas descendu sous les 26,2 °C.

: "Il n'y a pas d'aggravation, tout est sous surveillance avec des points assez chauds. C'est un peu sécurisé. Je dis un peu, car il suffit que le vent tourne d'un coup... On a peur que cela parte sur le massif landais. Hier on a fait des para-feux de 50 mètres de large pour ralentir et être offensif vis-à-vis du feu. La situation est préoccupante, mais on a beaucoup d'espoir. Tout cela n'est pas une science exacte."



Le maire de La Teste-de-Buch fait le point sur la situation de l'incendie qui ravage les alentours de sa commune, au micro de franceinfo.

: Il est neuf heures ! Commençons par un point sur l'actualité de ce samedi.



Seize départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Des records de températures pour un mois de juillet ont été enregistrés hier notamment à Nîmes et Béziers avec plus de 40 °C.



Les flammes continuent de toucher la Gironde, notamment à La Teste-de-Buch, où le maire explique ce matin sur franceinfo que la situation est "stabilisée". On vous explique pourquoi ces feux sont si difficiles à éteindre.



• Un vol sur trois est annulé ce week-end au sein de la compagnie Transavia, en raison d'une grève pour les salaires à l'appel d'un syndicat d'hôtesses et de stewarts.



Les Mondiaux d'athlétisme à Eugene, en Oregon, ont débuté cette nuit. Nos camarades couche-tard de franceinfo sport vous font revivre dans cet article les meilleurs moments de la compétition, avec notamment la belle performance d'Allyson Felix.