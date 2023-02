Séisme en Turquie : un hôpital de campagne installé au sud-est du pays

En Turquie, mardi 14 février, malgré l’espoir qui s’amenuise, les secouristes sont toujours à pied d’œuvre pour tenter de retrouver des survivants du séisme dans les décombres.

Plus que quelques heures avant l’ouverture et l’accueil des premiers patients. C’est la course contre la montre, il y a encore des caisses à déplacer, des médicaments à trier. En à peine 48 heures, la France a réussi à construire un hôpital de campagne au sud-est de la Turquie, pouvant accueillir jusqu’à 100 patients par jour. Et il y avait bien besoin. L’hôpital voisin n’est plus opérationnel, il y a des problèmes d’électricité, d’eau, de chauffage.

Affronter tous les scénarios

Dans la ville détruite, les habitants dorment dehors sous des tentes, ils sont soulagés. "C’est très bien qu’ils soient là, parce qu’il n’y avait personne pour nous aider", dit un habitant. C’est un hôpital avec tous les services essentiels qui s’apprête à ouvrir, de la salle de déchocage à la chirurgie. Beaucoup de soins ont donc été apportés à cette tente. Des peluches ont été accrochées au plafond de la maternité. La difficulté pour ces soignants, c’est qu’ils doivent être prêts à affronter tous les scénarios, alors qu’ils ne savent pas combien de patients vont affluer, huit jours après le séisme.