Séisme en Turquie : la France envoie un hôpital de campagne en soutien aux victimes

Pour venir en aide aux Turcs, la France a envoyé, dimanche 12 février, un hôpital de campagne et 45 tonnes de matériel médical dans la région de Adiyaman.

Ils sont 87 à embarquer dimanche 12 février, à Marseille, direction la Turquie. Des sapeurs-pompiers et des sauveteurs de la sécurité civile. Au même moment, à Roissy (Île-de-France), 45 tonnes de matériel médical et un hôpital de campagne sont chargés, prêts à être envoyés dans la région de Adiyaman. Ce dispositif sera installé et géré par des secouristes habitués des catastrophes naturelles. "Il y a des chirurgiens, des médecins, des pédiatres, des biologistes pour faire des prises de sang. On est en complète autonomie au niveau sanitaire pour assurer les soins et les secours", explique François Pradon, chef d’état-major sécurité civile.

Des conditions météo difficiles

L'hôpital de campagne, appelé E.S.C.R.I.M, fait 1 000 m². Il contient deux blocs opératoires et peut accueillir 100 patients par jour. Une aide matérielle et médicale déjà déployée lors de catastrophes sanitaires ou humanitaires comme en 2010 lors du séisme en Haïti ou lors de la pandémie de COVID-19. Pour autant, il faudra cette fois-ci s'adapter à des conditions météorologiques difficiles. Les deux convois ont décollé en fin de matinée. L'hôpital de campagne est prévu pour rester jusqu'à un mois en Turquie.