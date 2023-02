Consommation : des achats en gros pour économiser

Ange Liautard, un influenceur cellier, est devenu le professionnel de l'achat en grande quantité pour payer moins cher... Il estime économiser plus de 2 000 euros par an.

Traquer les promotions et acheter en grande quantité, voici les astuces de cet influenceur pour tenir son budget à l’euro près. Boîtes de conserve, pâtes, shampoings… des produits de première nécessité en grande quantité. Depuis cinq ans, Ange Liautard, saisonnier en parc de loisirs, achète en lot pour économiser et partage ses bons plans sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Plus de 65 000 abonnés suivent ce professionnel du cellier.

2 100 euros d’économie

Tous les mois, le même rituel, des courses XXL dans trois supermarchés différents. Chaque magasin est passé à la loupe pour y acheter les articles les moins chers. Accompagné par sa grand-mère, Ange Liautard cible les produits en lots. Autre astuce, il scrute dans les moindres détails les tarifs affichés. Entre les courses, les promotions et l’essence, ce sont 2 100 euros d’économisés par an pour la famille, une cagnotte réinvestie dans les loisirs.