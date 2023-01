Inflation : un "mars rouge" attendu dans les supermarchés

M. Justet, A. Girault-Carlier, J. Poissonnier, C. Theophilos, A.Boulet

Dans les rayons des supermarchés, où les prix de l'alimentation ont explosé, le pire reste à venir au premier semestre 2023.

Va-t-on vers une nouvelle flambée de l'inflation dans les rayons des supermarchés ? Entre distributeurs et fabricants, les négociations sur les prix continuent. Au cœur des discussions, les industriels demandent des augmentations d'une ampleur inédite : + 10 % pour les cafés, + 15 % pour les huiles, et même +18 % pour les conserves.

Une hausse à deux chiffres au premier semestre

"On est à 12,6 % à fin décembre actuellement sur l'alimentaire, force est de constater qu'on continuera sur cette tendance à deux chiffres, et sans doute un peu plus, au moins ce fameux premier semestre 2023", a déclaré sur RTL Dominique Schelcher, directeur général de Système U, dans la matinée du vendredi 13 janvier. La principale raison invoquée par les fabricants est l'augmentation du coût de l'énergie, des matières premières ou encore des transports.