Sécheresse : comment adapter la consommation d’eau dans les jardins ?

Parmi les conséquences du réchauffement climatique, la sécheresse s'aggrave en France. Les passionnés de fleurs, réunis à Saint-Jean-de-Cuculles (Hérault), font tout pour économiser l'eau et adapter leurs pratiques au changement climatique.

Les stars du jour, ce sont elles, des fleurs par centaines qui exhibent leurs couleurs éclatantes aux rayons du soleil, de quoi attirer les clients. Mais cette année, les habitudes d'achats sont modifiées. Après un été caniculaire, et un printemps touché par la sécheresse, les clients sont particulièrement sensibles à la consommation de l'eau. "On achète plutôt des plantes qui sont adaptées au climat, on fait attention", s'exclame une consommatrice.

Des solutions pour diminuer la consommation d'eau

Vincent Botella, horticulteur, ne ressent pas encore la sécheresse sur sa production, mais se tourne vers des espèces qui consomment moins d'eau. L'acheteur doit aussi changer certaines pratiques. "Le client doit arroser moins ses fleurs", affirme le producteur de fleurs. Cependant, de nouvelles techniques émergent pour réduire la consommation en eau, comme le kokedama, une terre argileuse qui permet de garder l'eau à l'intérieur.