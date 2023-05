Santé : les allergies au pollen touchent de plus en plus de monde

Avec le printemps, le pollen revient. Un Français sur trois est allergique, et un sur deux devrait être concerné en 2050. À l'occasion de la Journée mondiale des allergies et de l'asthme, Jean-Christophe Batterie décrypte sur le plateau du 12/13 les raisons de cette évolution.

Près d'un Français sur trois souffre d'allergies. Les symptômes : "le nez qui coule, les yeux qui grattent, les éternuements jusqu’au choc anaphylactique qui peut mettre la vie en danger", énumère Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 12/13. Et le phénomène touche de plus en plus de monde : "En 1962 il y avait 3% d’allergiques, et d’après les chercheurs, un Français sur deux sera touché en 2050."

Le réchauffement climatique, principal responsable

Tout l'Hexagone est concerné, et les périodes sont plus longues. Pour cause : "Les végétaux stressés par le réchauffement émettent plus de pollen avec plus de protéines allergisantes et plus longtemps." De plus, "la sécheresse accentue le problème, car la pluie plaque au sol les pollens et les empêche de trop voyager". Des remèdes existent : "pour les allergies légères, il est conseillé de rincer les cheveux, de changer les draps de lits. Pour les cas plus sévères, il faut identifier les allergènes en question avec un allergologue. Des antihistaminiques ou une désensibilisation peuvent être prescrits". Le processus peut prendre deux mois comme plusieurs années.